In einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber in Borna ist es am Montagabend zu einer schweren tätlichen Auseinandersetzung gekommen. Wegen einer Schlägerei mit bis zu 20 Beteiligten war die Polizei in die Unterkunft gerufen worden. Mehrere Bewohner der Unterkunft waren in ein Zimmer eingedrungen und hatten begonnen mit Bierflaschen und Holzstangen auf die Zimmerbewohner einzuschlagen.

Eine größere Auseinandersetzung entstand, als sich das Gemenge in den Innenhof verlagerte. Bis zu 15 Personen sollen dort an dem Geschehen beteiligt gewesen sein. Zwei der Männer wurden vor Ort medizinisch versorgt, die anderen beiden wurden stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Da sich die Lage bei Eintreffen der Polizei schon beruhigt hatte, wird jetzt nach Tatverdächtigen gesucht.

koku