Vier Schwerverletzte bei Frontal-Zusammenstoß zweier Autos

Rodewisch - . Auf der B169 bei Rodewisch im Vogtlandkreis sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Vier Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei in Zwickau am Samstagmorgen mitteilte. Ein 32 Jahre alter Autofahrer sei am Freitagnachmittag in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen. Dort kollidierte das Auto mit dem Wagen eines 62-Jährigen.

Beide Fahrer und die jeweiligen Beifahrer kamen schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Polizei konnte bei dem 32-jährigen Unfallverursacher Alkoholgeruch fest. Ein Alkoholtest ergab 1,16 Promille. Der Sachschaden wird auf rund 20 000 Euro geschätzt. Die Bundesstraße war vier Stunden lang gesperrt.

Von LVZ