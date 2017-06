Schwarzenberg. Bei einem Tauziehen gegen einen Lkw ist am Mittwoch eine Vierjährige in Schwarzenberg (Erzgebirgskreis) unter tragischen Umständen ums Leben gekommen. Das Mädchen nahm nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz an einem Spiel teil, bei dem mehrere Kinder einen W50-Lastwagen an einem Seil zogen. Dabei stürzte die Vierjährige und geriet unter ein Vorderrad des rollenden Fahrzeugs. Der 36-jährige Fahrer am Steuer konnte das Unglück nicht mehr verhindern.

Das Mädchen wurde mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen, erlag jedoch seinen schweren Verletzungen. Die Polizei waren nach eigenen Angaben gegen 11.20 Uhr zur Oswaldtalstraße gerufen worden, wo eine Kita das Spiel veranstaltet hatte. Zum genauen Hergang des Unglücks und zur Frage, ob Sicherheitsbestimmungen missachtet wurden, konnte ein Sprecher keine Angaben machen. Die Ermittlungen dazu würden derzeit noch laufen. Auch ein Sachverständiger sei hinzugezogen worden, um den Lkw eingehend zu untersuchen.

nöß