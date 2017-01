Magdeburg. In Magdeburg ist erneut ein Supermarkt überfallen worden. Am Donnerstagabend betraten zwei Männer den Markt und bedrohten eine Kassiererin mit einer Waffe, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Sie ließen sich das Geld aus der Kasse geben und flüchteten. Trotz umgehender Fahndung konnten die Täter nicht gestellt werden.

Seit Dienstag wurden damit insgesamt drei Supermärkte und eine Postfiliale in Magdeburg überfallen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Fällen gibt, wird einer Polizeisprecherin zufolge noch geprüft. Die Beamten suchen Zeugen.

LVZ