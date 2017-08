Volksverhetzung: Akif Pirinçci muss in Dresden vor Gericht

Dresden. Der Schriftsteller und Rechtspopulist Akif Pirinçci geht gerichtlich gegen einen Dresdner Strafbefehl wegen Volksverhetzung vor. Das Amtsgericht in Sachsens Landeshauptstadt verhandelt daher ab 25. September gegen den Deutsch-Türken, dem Volksverhetzung vorgeworfen wird. Er sollte wegen einer Hetzrede bei der fremden- und islamfeindlichen Pegida-Bewegung in Dresden 11.700 Euro Strafe zahlen, hatte aber Einspruch eingelegt. Pirinçci wird vorgeworfen, am 19. Oktober 2016 gegen in Deutschland lebende Muslime und muslimische Flüchtlinge in einer Weise zum Hass aufgestachelt zu haben, „die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören“. In seiner Hetzrede hatte Pirinçci auch von „Umvolkung“ gesprochen.

