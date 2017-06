Leipzig. Auf der A38 bei Lützen ist es am Sonntagnachmittag gegen 17 Uhr zu einem schweren Unfall, eine Person wurde verletzt. Laut Dominique Scheegaß von der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt-Süd waren an dem Unglück ein Auto und ein Motorrad beteiligt, der Unfallhergang ist aber noch unbekannt. Der Fahrer des Motorrads wurde mit schweren Verletzungen in Krankenhaus gebracht. Wegen der Bergungs- und Rettungsarbeiten war die Strecke in Richtung Leipzig bis 18.20 Uhr voll gesperrt.

luc