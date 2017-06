Leipzig. Als viele Coldplay-Fans auf dem Weg zum Konzert in der Red-Bull-Arena waren, klickten an der Jahnallee die Handschellen. Zahlreiche Konzert-Besucher wurden Zeuge, wie die Polizei an der Straßenbahn-Haltestelle Sportforum drei Verdächtige festnahm.

Eine Gruppe von insgesamt sechs Männern war offenbar zuvor in eine räuberische Erpressung in einem Kiosk in Gohlis verwickelt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, bedrängten sie den Landeninhaber. Drei von ihnen sollen von ihm ausstehenden Lohn gefordert haben, so die Polizei. Sie sollen den 39-Jährigen dabei mit einem Messer bedroht und ihm eine Kette entrissen haben. Schließlich flüchtete die Gruppe.

Die sofort benachrichtigte Polizei leitete die Fahndung ein, wurde dann an der Jahnallee fündig. Der bei der Tat entstandene Schaden sei noch nicht bekannt. Das Opfer wurde leicht verletzt.

