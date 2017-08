Vorfahrt genommen: 18-Jähriger stirbt bei Zusammenstoß

Thallwitz. Am Sonntagnachmittag hat sich in Thallwitz ein tödlicher Zusammenstoß zweier Autos ereignet. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 55-Jähriger gegen 16:45 Uhr an der Kreuzung Lossaer Straße Ecke S19 einem anderen Fahrzeug die Vorfahrt genommen und war mit diesem zusammengeprallt. Beide Autos wurden auf die angrenzenden Felder geschleudert.

Nach Angaben der Polizei verstarb der 18-jährige Fahrer des zweiten Wagens. Seine beiden 17-jährigen Mitfahrer sowie der 55-jährige Unfallverursacher verletzten sich schwer und wurden in anliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden ist noch unbekannt.

hgw.