Plauen - . Weil ein Autofahrer im Vogtlandkreis die Vorfahrt eines Motorradfahrers missachtet hat, ist es zu einem Unfall gekommen. Der 50 Jahre alte Autofahrer fuhr an der Anschlussstelle Plauen/Süd von der A72 ab, wie die Polizei in Zwickau am Samstag mitteilte. Als er am Freitagmittag bei Plauen auf die B92 auffahren wollte, stieß er mit dem Motorradfahrer zusammen, der Vorfahrt hatte.

Der 29-Jährige stürzte und verletzte sich schwer. Der Sachschaden wird auf 12 500 Euro geschätzt.

Von LVZ