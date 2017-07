Kamenz. Beim Zusammenstoß zweier Autos im Kreis Bautzen sind sechs Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Nach Angaben der Polizei hatte ein Autofahrer in der Nähe von Kamenz an einer Kreuzung ein Stoppschild missachtet. Beim Abbiegen sei der Wagen am Dienstagabend mit einem anderen Fahrzeug kollidiert. Zwei Frauen erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zur Schadenshöhe lagen zunächst keine Angaben vor.

lvz