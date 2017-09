Waldheimer Feuerwehr rettet Schwerverletzten nach Unfall auf der Umgehungsstraße

Auf der Waldheimer Umgehungsstraße hat sich am Dienstagabend ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Weil eine Person eingeklemmt war, waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr gefragt. Zum Glück hatten sie die Menschenrettung am 18. Juli in Neumilkau zusammen mit dem DRK geübt.