Waschbär legt Stromleitung lahm

Burghammer. Ein Waschbär hat in Burghammer (Landkreis Bautzen) eine Stromleitung lahmgelegt. Anwohner hatten nachts einen lauten Knall vernommen, danach fielen der Strom in den Haushalten sowie die Straßenbeleuchtung aus, wie die Polizeidirektion Görlitz am Sonntag mitteilte. Polizeibeamte fanden den Waschbären tot an einer Trafostation.

Offensichtlich hatte das Tier dort Stromleitungen berührt und damit die Havarie ausgelöst. Nach kurzer Zeit konnte die Stromversorgung wiederhergestellt werden.

LVZ