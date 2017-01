Frohburg. Ein 40-jähriger Mann hat am Dienstagabend einen Pizzaboten in Frohburg mit einem Messer bedroht und sich geweigert, seine Bestellung zu bezahlen. Geordert hatte er nach Angaben der Polizei eine Flasche Wodka und sechs Schachteln Zigaretten. Die gerufenen Beamten stellten den betrunkenen Mann zur Rede. Daraufhin habe dieser in etwa gefragt, was man denn machen solle, wenn man kein Geld habe. Der Mann bekam eine Anzeige und muss sich strafrechtlich verantworten.

the