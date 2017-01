Dresden. In der Poststelle des Staatsministeriums für Justiz wurde am Donnerstag ein Brief mit weißem Pulver gefunden. Polizei und Feuerwehr sind im Einsatz und sichern die Substanz. Der Sprecher des Ministeriums Jörg Herold bestätigte am Vormittag den Fund gegenüber den DNN: „Beim Öffnen des Briefes mithilfe eines automatischen Brieföffners rieselte weißes Pulver aus dem Umschlag. Im Regelfall beschlagnahmt die Polizei das Pulver und führt es einer weiteren Untersuchung zu. Der Vorfall gibt zunächst keinen Grund zur Besorgnis. Derartige Vorfälle kommen in Einrichtungen der Justiz häufig vor. Meist handelt es sich bei den Substanzen nur um Backpulver oder Mehl“, sagte Herold. Die Arbeit im Staatsministerium sei Aufgrund des Vorfalles nicht unterbrochen worden. Lediglich die Poststelle sei zeitweise außer Betrieb, so der Sprecher.

„Wir können derzeit keine genauen Angaben machen – der Einsatz läuft noch“, sagte Ilka Rosenkranz, Sprecherin der PD Dresden, am Donnerstagvormittag. Nach Angaben der Polizei führt die Feuerwehr derzeit einen Schnelltest der Substanz durch. Erst danach werde über das weitere Verfahren entschieden.

Von hh