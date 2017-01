Leipzig. Die Ermittlungen gegen sächsische Polizeibeamte wegen des Verdachts des Verrats von Dienstgeheimnissen an Mitglieder der mutmaßlich rechtsterroristischen „Gruppe Freital“ sind erweitert worden. Wie Innenminister Markus Ulbig (CDU) in einer Stellungnahme zu einem Antrag der Grünen-Landtagsfraktion mitteilte, wird das Verfahren mittlerweile gegen drei Beschuldigte geführt. Bislang waren nur zwei Verdächtigen bekannt. Zudem sei ein weiteres Verfahren gegen unbekannt eingeleitet worden.

Der Generalbundesanwalt hat gegen acht Mitglieder der „Gruppe Freital“ Anklage unter anderem wegen versuchten Mordes erhoben. Sie stehen im Verdacht, 2015 mehrere Anschläge in Sachsen verübt zu haben. Der Prozess soll im März unter hohen Sicherheitsvorkehrungen beginnen.

„Die Verbindungen sächsischer Polizisten zur Terrorgruppe Freital sind offensichtlich noch größer als bislang angenommen“, sagte der Grünen-Politiker Valentin Lippmann. Es stelle sich immer mehr die Frage, inwieweit sächsische Polizisten von den geplanten Straftaten wussten oder diese sogar aktiv unterstützten. „Von der Weitergabe von Dienstgeheimnissen zu Unterstützungshandlungen für eine Terrorgruppe ist der Weg nicht weit.“

Wie die Grünen verlangen auch die Linken unverzügliche Aufklärung. „Der sächsische Innenminister muss dem Landtag und der Bevölkerung endlich erklären, ob wir es in der Polizei weiterhin mit "bedauerlichen Einzelfällen" zu tun haben, oder ob sich innerhalb der Sicherheitsbehörden ein Netzwerk politisch Rechtsaußen- Sympathisierender etablieren konnte“, erklärte der Abgeordnete Enrico Stange. Vertreter der Opposition hatten schon zuvor wiederholt eine „Salami-Taktik“ bei der Weitergabe von Informationen moniert.

Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) hatte im Dezember im Landtag geschildert, wie die Justiz in den Besitz entsprechender Informationen gelangte. Demnach ergaben sich bei der Vernehmung eines mutmaßlichen Mitglieds der „Gruppe Freital“ am 18. Dezember 2015 Hinweise, dass ein anderer Beschuldigter Informationen von einem Bereitschaftspolizisten erhalten haben könnte. Ein Anfangsverdacht für die „Unterstützung einer terroristischen Vereinigung“ habe sich daraus aber nicht ergeben. Der Generalstaatsanwaltschaft in Sachsen sei erst Ende November ein konkreter Name mitgeteilt worden.

Unklar blieb, ob alle der ins Visier geratenen Polizisten bereits vom Dienst suspendiert sind. In einem Fall war das Mitte Dezember bekannt geworden. Das Innenministerium war am Mittwochabend für Nachfragen nicht mehr erreichbar.

LVZ