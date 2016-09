Leipzig. Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen ist die Kreisstraße zwischen Neukieritzsch und Deutzen voll gesperrt. Kurz hinter dem Bahnübergang war dort um 6.15 Uhr ein PKW mit einem Wildschwein zusammengestoßen. Der Fahrer verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Der PKW krachte gegen einen LKW, der in den Graben geriet. Dadurch wurde eine Stromleitung beschädigt. Der PKW-Fahrer wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Energieversorger kümmert sich um die Leitung. Der LKW muss geborgen werden.

Tödlich verletzt wurde ein Autofahrer am späten Sonntagabend. Er war gegen 22 Uhr mit einem Mercedes auf der Staatsstraße von Geithain in Richtung Wechselburg unterwegs. 500 Meter vor der Kreuzung mit der B 175 an der Grünen Tanne verlor er die Kontrolle über den Wagen. Der PKW überschlug sich auf einem Feld. Der Mann wurde herausgeschleudert und tödlich verletzt. Die Unfallursache ist nach Polizeiinformationen noch unklar. Die Staatsstraße war bis Montag, 1.45 Uhr, voll gesperrt.

