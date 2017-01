Grimma/Leipzig. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Grimma sind am Sonnabend sechs Menschen verletzt worden, darunter ein Mann lebensgefährlich. Der Brand in der Lessingstraße wurde gegen 13.50 Uhr gemeldet, ein Großaufgebot der Feuerwehren Grimma und Hohnstädt, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.

Bei einem Wohnhausbrand in Grimma wurden am Sonnabend sechs Menschen verletzt, darunter ein Mann schwer. Zur Bildergalerie

Nach Auskunft der Rettungskräfte ist der Schwerverletzte der pflegebedürftige Bewohner des Hauses. Fünf Nachbarn wussten, dass er Hilfe braucht und retteten ihn aus dem Gebäude, als sie das Feuer bemerkten. Sie erlitten dabei Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schwerverletzte wird derzeit im Leipziger St. Georg behandelt.

Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr hat ein implodierter Röhrenfernseher das Feuer ausgelöst. Gegen 14.15 Uhr waren die Flammen gelöscht. Einsatzkräfte und Mitarbeiter der Stadt sicherten das Gebäude danach gegen mögliche Frostschäden. Am Haus entstanden offenbar größere Schäden.

chg