Grimma/Leipzig. Bei einem Feuer in einem Einfamilienhaus in Grimma sind am Samstag vier Menschen verletzt worden, darunter ein 66-jähriger Mann lebensgefährlich. Zunächst war von sechs verletzten Menschen die Rede, das bestätigte sich nicht. Der Brand in der Lessingstraße wurde gegen 13.50 Uhr gemeldet, ein Großaufgebot der Feuerwehren Grimma und Hohnstädt, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt waren im Einsatz.

Nach Auskunft der Rettungskräfte ist der Schwerverletzte der pflegebedürftige Bewohner des Hauses. Nachbarn wussten, dass der Mann Hilfe braucht und retteten ihn aus dem Gebäude. Drei Helfer erlitten dabei Rauchgasvergiftungen und wurden in Krankenhäuser gebracht, bei diesen Leichtverletzten handelt es sich laut Polizei um zwei Frauen, 52 und 64 Jahre alt, sowie einen 39-jährigen Mann.

Nach einer ersten Einschätzung der Feuerwehr hat ein implodierter alter Röhrenfernseher das Feuer ausgelöst. Er hat offensichtlich zunächst einen Schwelbrand verursacht, der sich zu einem offenen Feuer ausweiten konnte. Der pflegebedürftige Hausbesitzer zog sich dabei Brandverletzungen zu.

Haus vorerst unbewohnbar

Nachbarn bemerkten den nach außen dringenden Rauch und Qualm und schritten sofort unter Einsatz des eigenen Lebens zur Tat. Sie wussten, dass sich im Erdgeschoss des Hauses der hilfsbedürftige und bettlägerige allein stehende Rentner befand. Der beherzten und selbstlosen Nachbarschaftshilfe war es zu verdanken, dass der Hausbewohner lebend ins Freie gebracht und rasch dem Rettungsdienst übergeben werden konnte. Er wird derzeit im Leipziger Krankenhaus St. Georg behandelt.

Die etwa 40 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Grimma und Hohnstädt konnten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und somit ein Ausbreiten unterbinden. Gegen 14.15 Uhr war das Feuer gelöscht. Dennoch ist ein hoher Sachschaden entstanden, der vor allem durch den Qualm und Rauch sowie durch Löschwasser entstand. Damit ist das Haus vorerst unbewohnbar. Nachdem es von der Feuerwehr mit Spezialtechnik belüftet wurde, halfen wiederum Nachbarn, aber auch Mitarbeiter der Stadt Grimma unter Leitung des herbei geeilten Oberbürgermeisters Matthias Berger (parteilos), bei der Sicherung des Gebäudes gegen mögliche Frostschäden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun zur genauen Brandursache – ob es sich dabei tatsächlich um einen technischen Defekt handelt. Ein Brandursachenermittler war bereits am Sonnabend vor Ort. Über das weitere Vorgehen werden die Kriminalisten jetzt entscheiden.

