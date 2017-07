Hohenmölsen. Beim Versuch, einen Dieb zu stellen, ist der Mitarbeiter einer Tankstelle vom Auto des Langfingers mitgeschleift worden. Der Mitarbeiter beobachtete laut Polizei am Montagabend, wie ein 18-Jähriger in der Tankstelle in Hohenmölsen (Burgenlandkreis) Geld aus einem offenstehenden Automaten nahm. Daraufhin wollte der 50-Jährige den mutmaßlichen Täter stellen und öffnete die Fahrertür von dessen Transporter, wie die Sicherheitskräfte am Dienstag mitteilten.

Während der 18-jährige schon rückwärts mit seinem Auto anfuhr, erschrak er offensichtlich so sehr, dass sein Fuß von der Kupplung rutschte. Der rollende Wagen zog dann den 50-Jährigen rund 15 Meter mit und blieb erst stehen, als er gegen ein anderes parkendes Auto stieß. Der 50-Jährige erlitt Schürfwunden. Der ertappte Dieb erhielt eine Anzeige, allerdings wegen Straßenverkehrsgefährdung, was als „schlimmeres“ Vergehen als der Diebstahl von ein paar Cent gewertet wurde. In Haft komme er deswegen nicht, hieß es. Den geringen gestohlenen Geldbetrag erhielt das Tankstellenpersonal zurück.

