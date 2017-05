Taucha/Leipzig. Ein Streit zwischen einem 52-Jährigen und seiner Ex-Frau hat am Dienstagabend in Taucha bei Leipzig einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. „Mehrere Zeugen hörten einen lauten Knall, der wie eine Schussabgabe klang“, berichtete Polizeisprecher Uwe Voigt am Mittwoch auf Anfrage von LVZ.de. Da eine Gefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, rückten die Beamten mit Schutzwesten und Helmen zum Schwarzen Berg aus, die Straße wurde abgesperrt.

Der Mann hatte zuvor nach Polizeiangaben auf dem Nachbargrundstück seiner Ex-Frau randaliert und die 38-Jährige mit einer Stahlkette bedroht. Laut Voigt zerstörte er mehrere Überwachungskameras und öffnete das Ventil des gemeinsamen Gastanks. Eine Explosionsgefahr bestand nach Polizeiangaben aber nicht.

Als der Mann zurück in sein Haus ging, sei der Knall zu hören gewesen. Anwohner alarmierten gegen 17.10 Uhr die Polizei. Die eintreffenden Beamten durchsuchten das Grundstück und schlossen dabei auch das Gasventil. Eine Waffe konnte bei dem Mann nicht gefunden werden. Er und seine Ex-Frau blieben unverletzt. Die Polizei richtete eine Gefährderansprache an den 52-Jährigen und ermittelt nun wegen Bedrohung und dem Verdacht der versuchten gefährlichen Körperverletzung.

nöß