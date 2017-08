Zeugen nach Gewalt bei „Bunter Republik Neustadt“ in Dresden gesucht

Dresden. Mehr als ein Jahr nach Gewaltvorfällen beim Stadtteilfest „Bunte Republik Neustadt“ 2016 in Dresden sucht das Operative Abwehrzentrum nach Zeugen und den damals Geschädigten. Es könne sich um Konflikte zwischen Anhängern des linken und rechten politischen Spektrums handeln, teilte die für Extremismus zuständige Behörde am Dienstag mit.

In einem Fall schlug demnach ein Tatverdächtiger einer Frau eine Glasflasche auf den Kopf und flüchtete. In dem anderen Fall schlugen zwei Tatverdächtige in der Nähe ihres Autos auf eine vorbeikommende dreiköpfige Gruppe ein. Anzeigen wurden jeweils nicht erstattet. Im Rahmen eines anderen Ermittlungsverfahrens seien Hinweise zu diesen möglichen Straftaten bekannt worden, hieß es.

Die „Bunte Republik Neustadt“ wurde im Juni 1990 als alternativer Staat proklamiert. Seither wird sie mit einem Stadtteilfest gefeiert. In den vergangenen Jahren kamen jeweils mehr als 100 000 Menschen. Allerdings kam es vor Jahren auch immer wieder zu Krawallen.

Von LVZ