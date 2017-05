Leipzig. Weil ihr ein Geisterfahrer entgegenkam, ist eine 36-Jährige am Donnerstag, 27. April, um 20.20 Uhr gegen einen Baum gefahren. Der Geisterfahrer beging Unfallflucht; nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr die 36-Jährige mit ihrem Citroen Saxo die S 242 in Geithain in Richtung Narsdorf. Als ihr ein unbekanntes Fahrzeug auf ihrer Fahrbahnseite entgegenkam, wich sie nach rechts aus und fuhr gegen einen Baum. Dabei verletzte sich die Frau; sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Geisterfahrer beging Unfallflucht. Erst ein Mann, der wenig später den Unfallort passierte, rief den Notdienst.

Die Polizei sucht nach Zeugen. Personen, die Angaben zum Zeitraum, zu den Beteiligten oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Borna in der Grimmaischen Straße 1a zu melden. Auch unter der Telefonnummer (03433) 24 40 nehmen die Beamten Hinweise entgegen.

