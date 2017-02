Magdeburg. Ein Bahnreisender ohne Fahrschein hat in einem Regionalzug in Magdeburg eine Zugbegleiterin mit einer Bierflasche attackiert. Die Frau erlitt bei dem Vorfall in der Nacht zu Freitag einen Schock und musste den Dienst abbrechen, wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte. Zuvor hatte die Zugbegleiterin den 35 Jahre alten Mann auf der Strecke Magdeburg-Halberstadt kontrolliert. Da der Fahrgast weder ein gültiges Ticket noch Geld zum Nachlösen dabei hatte, bat sie ihn, auszusteigen. Der 35-Jährige versuchte, sie mit der Flasche schlagen. Die Zugbegleiterin habe sich rechtzeitig in Sicherheit bringen können, hieß es. Eine Streife der Bundespolizei nahm den Mann beim nächsten Halt mit. Er wurde unter anderem wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Nötigung angezeigt.

Von dpa