Leipzig. Ein 35-Jähriger hat am Mittwochnachmittag in Bad Düben einen Verkehrsunfall mit einem Polizeiwagen verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer auf dem Körbitzerweg in Richtung Eilenburger Straße unterwegs. Auf dieser fuhr der Polizeiwagen, der Vorfahrt hatte, als die beiden Wagen zusammenstießen.

An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein Schaden von rund 10.000 Euro. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit. Bei dem Unfall wurde außerdem die Beifahrerin des 35-Jährigen leicht verletzt. Der Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

