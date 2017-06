Markranstädt. Bei einem schweren Unfall in Markranstädt sind zwei Menschen verletzt worden. Ein 64 Jahre alter Mann verlor am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 186 die Kontrolle über sein Auto, wie die Polizei in Leipzig am Freitag sagte. Der Wagen geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem weiteren Auto zusammen.

Der 64-Jährige und der 26 Jahre alte Fahrer des zweiten Wagens kamen in Krankenhäuser. Die Schadenshöhe stand noch nicht fest.

jhz