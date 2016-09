Zwickau. Bei einem schweren Verkehrsunfall sind am Sonntagmittag im Vogtland zwei Autofahrer ums Leben gekommen. Sie seien in Reichenbach auf einer Verbindungsstraße zwischen den Bundesstraßen B94 und B173 auf freier Strecke frontal zusammengestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei Zwickau. Warum eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geriet, sei noch unklar. Ebenso die Identität der Todesopfer. Beide Männer saßen den Angaben zufolge allein in ihren Autos.

LVZ