Bautzen. Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus im Landkreis Bautzen sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Die Leichen wurden während der Löscharbeiten am Dienstagmorgen in dem Gebäude in Doberschau-Gaußig entdeckt, wie ein Polizeisprecher in Görlitz mitteilte. Ob es sich bei den Opfern um die Hausbewohner handelt, wird derzeit geprüft. Auch zur Brandursache dauern die Ermittlungen an.

