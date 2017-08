Zwei Tote und fünf Verletzte bei Unfall auf A14 bei Halle

Gröbers. Beim Zusammenstoß eines Kleintransporters und eines Lastwagens auf der Autobahn 14 bei Halle sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen erlagen sie am Dienstagnachmittag noch am Unfallort ihren Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Fünf Personen wurden bei dem Unfall verletzt. Der Fahrer des Kleintransporters mit Anhänger furh nach ersten Erkenntnissen in Richtung Magdeburg. Zwischen den Anschlussstellen Gröbers und Halle-Ost musste er seine Fahrzeugkombination auf dem Standstreifen abstellen. Der Grund hierfür ist noch nicht bekannt.

Der Fahrer des Sattelzuges erkannte den stehenden Kleintransporter zu spät. Es kam zu einer Kollision beider Fahrzeugkombinationen, der Kleintransporter wurde daraufhin samt Anhänger in die Böschung geschleudert. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

Die A14 war aufgrund der Bergungsarbeiten zwischen den Abfahrten Gröbers und Halle-Ost in Fahrtrichtung Halle stundenlang gesperrt.

LVZ