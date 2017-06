Döbeln/Ostrau. Gleich zwei schwere Verkehrsunfälle forderten am Mittwochnachmittag fast zur gleichen Zeit in Döbeln und Ostrau Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Bei einem Unfall auf der Straße zum Kalkgrund zwischen Ostrau und Münchhof prallte die Fahrerin eines Autos zunächst gegen einen Baum und rutschte dann mit dem Fahrzeug einen Abhang hinab. Die Ostrauer Feuerwehr und der Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz, die Fahrerin musste aus ihrem Auto befreit werden.

Direkt auf der Muldenbrücke auf der Bundesstraße 169 zwischen den Abzweigen Döbeln-Zschepplitz und Döbeln-Masten waren am Nachmittag kurz vor 15 Uhr ein Ford und ein Volkswagen frontal zusammengestoßen. Die Döbelner Feuerwehr musste mit drei Fahrzeugen und 16 Kameraden ausrücken, um beide Autofahrer aus ihren Autos zu befreien. Der 46-jährige Fordfahrer wurde bei dem Unfall schwerst verletzt und musste per Rettungshubschrauber in einer Leipziger Klinik geflogen werden.

Warum er auf die Gegenfahrbahn gekommen war, wird noch ermittelt. Im anderen Auto saß eine dreiköpfige Familie aus Zschopau, die offenbar aus dem Urlaub oder vom Flughafen Leipzig auf dem Heimweg war. Der Familienvater wurde ins Klinikum Döbeln eingeliefert. Seine Frau und der fünfjährige Sohn wurden ins Krankenhaus Leisnig gebracht. Die Bundesstraße 169 war über mehrere Stunden zwischen den beiden Döbelner Abzweigen voll gesperrt. Der Verkehr wurde von der B169 durch Döbeln umgeleitet.

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 169 bei Döbeln sind am Mittwoch vier Menschen, darunter ein fünfjähriger Junge, schwer verletzt worden. Ein Fahrer war von der Straße abgekommen und in den Wagen einer Familie aus Zschopau gekracht. Zur Bildergalerie

Von Thomas Sparrer