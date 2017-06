Delitzsch. Weil sie die Aufforderung der Polizei, rechts an den Straßenrand zu fahren, missachtete, verursachte eine 41-Jährige einen Autounfall und verletzte sich und einen anderen Autofahrer schwer.

Gegen 0.20 Uhr fuhr die Frau in der Nacht zu Dienstag auf der Bundesstraße 184 von Leipzig in Richtung Delitzsch. Dort signalisierte ihr ein Polizeiwagen, an den rechten Straßenrand zu fahren. Der Grund: Hinter einer Kurve befand sich ein Schwerlasttransporter.

Die Autofahrerin missachtete die Aufforderung. Hinter der schwer einsehbaren Kurve traf sie auf den Transporter und wich rechts aus. Dort befand sich jedoch bereits ein wartendes Auto. Auf dieses fuhr die Frau auf und verletzte durch den Aufprall sich und den 29-jährigen anderen Autofahrer schwer. Die Verletzten kamen beide in ein Krankenhaus. Gegen die 41-Jährige wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

the