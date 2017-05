Chemnitz. Sechs Wochen vor Ende des laufenden Schuljahres sind in Sachsen noch 10.400 Jugendliche ohne Ausbildungsvertrag. Wie die Bundesagentur für Arbeit am Freitag mitteilte, sind allerdings auch noch 11.200 Lehrstellen unbesetzt. „Damit stehen die Ausbildungschancen für die Schüler und jungen Erwachsenen sehr gut“, sagte Behördenleiter Klaus-Peter Hansen in Chemnitz.

Zugleich warnte er davor, die Stellensuche auf die leichte Schulter zu nehmen. Niemand bekomme eine Ausbildung geschenkt, nur weil viele Ausbildungsstellen frei seien, sagte Hansen. „Auch eine Ausbildung hat ein Preisschild“, betonte er. Die Bewerber müssten ihre Stärken, Fähigkeiten und Talente gegenüber den Betrieben noch besser zu präsentieren. „Tugenden wie Belastbarkeit, Höflichkeit, Teamfähigkeit, Lernbereitschaft, Fleiß und Pünktlichkeit sind dabei besonders entscheidend“, erklärte der Behördenchef.

Die besten Chancen gibt es in weniger gefragten Jobs wie Dachdecker, Mikrotechnologe, Flachglasmechaniker, Versicherungskaufmann, Milchtechnologe oder Stahlbetonbauer. Dort würden jedem Bewerber mehr als acht freie Stellen zur Auswahl stehen. An der Spitze der Wunschberufe stehen weiterhin Verkäufer, Einzelhandelskaufmann, Kfz-Mechatroniker, Kaufmann für Bürokommunikation oder Fachlagerist.

Von LVZ