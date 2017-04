Leipzig. Die Industrie- und Handelskammern (IHK) in Sachsen melden für dieses Jahr noch mehr als 3600 freie Lehrstellen. Allein im Chemnitzer Bezirk seien derzeit noch 2048 Ausbildungsplätze zu vergeben, wie die IHKs am Mittwoch mitteilten. Gesucht werden vor allem Zerspanungsmechaniker, Mechatroniker und Fachkräfte im Bereich Lagerlogistik. In Dresden können sich Jugendliche auf insgesamt rund 960 freie Lehrstellen bewerben, die meisten Stellen sind als Kaufmann im Einzelhandel zu vergeben. In Leipzig und Umgebung sind derzeit noch 650 Ausbildungsplätze unbesetzt - die Liste führen mit 67 Stellen gesuchte Fachkräfte für Lagerlogistik an. Bewerbungen für alle Berufe seien jederzeit möglich, hieß es.

LVZ