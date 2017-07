50 Leipziger Verkäufer streiken bei Kaufhof

Leipzig. Die Streiks im mitteldeutschen Einzelhandel erreichen erneut Leipzig. Am Freitag legten 50 Mitarbeiter von Kaufhof in der Leipziger Innenstadt zeitweise die Arbeit nieder. Laut Gewerkschaft Verdi konnte das Kaufhaus dadurch erst später öffnen. Bestreikt wurde auch die Kaufhof-Filiale in Chemnitz, die ebenfalls erst später aufmachte. "In Gera konnte die Filiale gar nicht geöffnet werden", erklärte eine Verdi-Sprecherin.

In den vergangene Tagen war der Ausstand an Leipzig vorbei gegangen. Stattdessen hatte es vor allem Sachsen-Anhalt und Thüringen getroffen. Die drei Kaufhof-Häuser beteiligten sich zum ersten Mal an dem Ausstand. Bereits zum wiederholten Mal gestreikt wurde in drei Kaufland-Märkte in Gera. In Dresden und Ostsachsen waren acht Kaufländer betroffen sowie Filialen von Obi, Toys R Us, Esprit, H&M und Ikea.

Mit einer sogenannten Guerilla-Taktik will die Gewerkschaft den Verkauf so lange behindern, bis es ein neues Gehaltsangebot gibt. Verdi fordert sechs Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber boten bisher 1,5 Prozent Lohnplus und in einem Jahr nochmals ein Prozent oben drauf. Am 2. August soll wieder verhandelt werden. Eigentlich war der Termin schon für 18. Juli angesetzt. Der wurde aber abgesagt, weil die Arbeitgeber kein neues Angebot vorlegten.

joh