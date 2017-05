Dresden. Die angeschlagene Fluggesellschaft Air Berlin macht den Rückzug aus Sachsen komplett: Zwei Monate nach dem Aus fast aller Ferienverbindungen in Dresden und Leipzig wird nun auch die letzte verbliebene Strecke gestrichen: Die Verbindung Düsseldorf–Dresden fällt ab 1. Juni weg – also schon am nächsten Donnerstag.

Das bestätigte am Donnerstag eine Air-Berlin-Sprecherin. Die bisher mehrmals am Tag bediente Strecke sei unrentabel. Die betroffenen Passagiere würden über die Änderungen informiert und umgebucht.

Schon seit Wochen kommt es auf der Strecke immer wieder zu Ausfällen. In der vergangenen Woche fand teilweise nur einer der vier Flüge am Tag statt. Air Berlin hatte das mit Problemen im gesamten Streckennetz begründet. Zudem wurde immer wieder auf Propeller-Maschinen aus Dänemark oder Italien zurückgegriffen. Normalerweise fliegt auf der Strecke eine Bombardier Dash 8 mit 86 Sitzen. Die wird von der Luftverkehrsgesellschaft Walter für Air Berlin betrieben und ist bisher fest in Dresden stationiert.

Noch vor Kurzem galt die Auslastung auf der Strecke als hervorragend. „Das läuft sensationell gut“, war im Dezember von einer damit vertrauten Person zu hören. Zum Teil waren die Maschinen bis auf den letzten Platz ausgebucht. Im Januar hatte Air Berlin sogar erwogen, die Dresdner Düsseldorf-Flüge in Leipzig/Halle zu kopieren. Der Plan wurde dann aber wieder zu den Akten gelegt.

Air Berlin hatte mit dem Start des Sommerflugplans Ende März schon alle Ferienflüge ab Leipzig und Dresden gestrichen oder an die österreichische Tochter Niki abgegeben. Aus Leipzig/Halle, wo bisher sogar zwei Airbusse A320 stationiert waren, hatte sich die Airline damit komplett zurückgezogen. In Dresden blieb einzig die Düsseldorf-Verbindung im Plan.

Im Schnitt lag die Auslastung zwischen Dresden und Düsseldorf im vergangenen Jahr bei 59 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Auf der Strecke fliegen neben Air Berlin auch die Lufthansa-Töchter Germanwings und Eurowings.

Von Frank Johannsen