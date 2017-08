Arbeitslosigkeit in Leipzig und Sachsen im Juli leicht gestiegen

Leipzig. Die Zahl der Arbeitslosen in Sachsen ist nach einem historischen Tiefstand leicht gestiegen. Im Juli waren rund 137 900 Menschen im Freistaat ohne Job, wie die Regionaldirektion Sachsen der Arbeitsagentur am Dienstag mitteilte. Das waren etwa 2200 mehr als im Vormonat, aber knapp 17 000 weniger als vor einem Jahr.

Die Arbeitslosenquote stieg damit im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozentpunkte auf 6,5 Prozent. Im Juni war mit 6,4 Prozent der bisher tiefste Stand seit Einführung der Statistik erreicht worden.

In Leipzig ist die Quote ebenfalls leicht auf 7,8 Prozent angestiegen, vor allem unter den unter 25-Jährigen und Ausländern. Insgesamt waren Ende Juli 23.386 Menschen in Leipzig beim Jobcenter und der Arbeitsagentur als arbeitslos gemeldet, 617 mehr als im Juni.

Von dpa / lyn