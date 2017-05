Leipzig. Der erste BMW, der nach der Zwangspause vom Band lief, war am Dienstagmorgen ein 2er Active Tourer. Das Modell war anders als 1er und die anderen 2er-Varianten von dem fehlenden Guss-Teil gar nicht betroffen. „Dass der Erste ein Active Tourer war, ist aber Zufall“, versicherte Werkssprecher Jochen Müller. Danach folgten auch wieder 1er, 2er Cabrio und Coupé.

Mit dem Wiederanlauf des Werks nach drei Tagen Pause zeigte er sich zufrieden. „Wir sind früh um 6 Uhr gut wieder hochgefahren. Es läuft alles relativ stabil.“ Bis zum Ende der Spätschicht dürften wieder um die 800 Autos gebaut werden. „Wir werden relativ nah an unser Tagesvolumen von 860 rankommen“, sagte Müller. Oben drauf kommen rund 125 Elektro- und Hybridwagen i3 und i8, deren Produktion die ganze Zeit durchlief.

Bosch lässt weiter auf Nachschub warten

Auf Nachschub von Bosch wartet BMW aber nach wie vor vergeblich. Ein fehlendes Gussteil für Lenkgetriebe, das Bosch aus Italien bezieht, hatte am Freitag die Produktion in Leipzig zum Stillstand gebracht. „Das ist für uns schon eine Herausforderung“, sagte Müller. „Das ist ja eine Situation, die wir so auch noch nicht hatten.“

Die Lieferung der Lenkgetriebe hatte schon seit vergangenen Montag gestockt, am Donnerstag wurde es dann so knapp, dass die Hälfte der 5300-köpfigen Belegschaft in Leipzig nach Hause geschickt werden musste.

Produktion soll auch Mittwoch normal laufen

Derzeit behilft sich das Werk mit zusammengetragen Lagerbeständen, unter anderem aus Autohäusern. Auch Teile aus Südafrika, wo BMW wegen der Engpässe Wartungsarbeiten vorgezogen hatte, sollen nach Deutschland umgeleitet worden sein.

„Wir sind heute relativ gut versorgt“, sagte Müller. Er sei daher zuversichtlich, dass die Produktion auch am Mittwoch im Werk weiterlaufen wird. „Es sieht relativ gut aus, dass wir auch am Mittwoch stabil fahren können.“ Wie es danach weitergehe, hänge nun aber an den laufenden Gesprächen mit Bosch. „Wir fahren weiter auf Sicht.“

Von Frank Johannsen