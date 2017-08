Bäckereikette Frischback beantragt Insolvenz – Betrieb läuft weiter

Arnstadt. Die Arnstädter Bäckereikette Frischback, die auch in Leipzig, Markkleeberg und Altenburg vertreten ist, hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen soll nun in Eigenverwaltung saniert werden, kündigte Geschäftsführer Alfred Heyl am Freitag an. „Ziel des Verfahrens ist es, unsere Unternehmen fortzuführen und die Arbeitsplätze zu sichern.“

Alle Filialen und Großkunden würden weiter beliefert, Löhne und Gehälter seien vorerst über Insolvenzgeld der Arbeitsagentur gesichert. Ein Stellenabbau sei nicht geplant.

Die Gruppe hat mehr als 800 Mitarbeiter und betriebt rund 130 Filialen in Thüringen (darunter eine in Altenburg) und den angrenzenden Regionen der Nachbarländer. In Sachsen gibt es zehn Filialen, davon zwei in Markkleeberg und sechs in Leipzig (darunter die im Leipziger Hauptbahnhof). Gebacken wird in Arnstadt und Schmalkalden.

Als ein Grund für die wirtschaftliche Schieflage wurde auf „zunehmende Kampfpreise“ durch Discounter und SB-Backshops verwiesen. Zudem habe das Unternehmen in den vergangenen Jahren Millioneninvestitionen getätigt – die Tilgung belaste nun ebenso wie gestiegene Personalkosten. Heyn will nun rund 15 unrentable Standorte schließen. Bis Anfang 2018 will er die Sanierung abschließen.

Von joh (mit dpa)