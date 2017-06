400 neue Jobs soll die Großfabrik bringen, die der Technologiekonzern Bosch in Dresden bauen will. Im Norden der Stadt will das Unternehmen künftig „mikroelektromechanische Systeme“ für Autos und Smartphones herstellen, die deutlich mehr können als herkömmliche Chips. Die Investitionen liegen bei mindestens einer halben Milliarde Euro.