Dissen/Leipzig. Niedersächsische EU-Abgeordnete haben vor Subventionszahlungen an den Molkereikonzern Müller im Zusammenhang mit der geplanten Verlagerung der Produktion des Feinkostherstellers Homann nach Sachsen gewarnt. Die vier Politiker, darunter Ex-Ministerpräsident David McAllister, rufen EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in einem Brief zu einer genauen Prüfung auf. „Wir möchten Sie bitten, mit hoher Transparenz deutlich zu machen, dass der massive Arbeitsplatzabbau europäische Fördergelder ausschließt“, heißt es in dem Schreiben, über das die „Neue Osnabrücker Zeitung“ (Donnerstag) berichtete.

Der Homann-Mutterkonzern Theo Müller hatte zuletzt die geplante Verlagerung nach Leppersdorf bei Dresden bekräftigt. Die geplante Bündelung der Homann-Produktion an einem einzigen Standort ab 2020 sei wirtschaftlich zwingend notwendig, hieß es zur Begründung. Von der Verlagerung wären im Kreis Osnabrück rund 1200 Arbeitsplätze betroffen. Im thüringischen Floh-Seligenthal stehen weitere 60 Jobs auf dem Spiel. Die Gewerkschaft NGG kritisierte das Vorhaben scharf. „Das ist einfach ein ganz großer Wirtschaftsskandal“, sagte NGG-Chefin Michaela Rosenberger der „NOZ“.

In dem Schreiben an Juncker erbitten die EU-Angeordneten laut dem Bericht von der Kommission „eine wachsame Beobachtung eventueller staatlicher Beihilfen für die Unternehmensgruppe Theo Müller durch den Freistaat Sachsen“. Das sächsische Wirtschaftsministerium hatte zuletzt erklärt, dass es die Homann-Ansiedlung in Leppersdorf nicht mit EU-Mitteln subventionieren wolle.

Müller ließ sich Job-Kahlschlag subventionieren

Der energische Vorstoß Niedersachsen hat einen Hintergrund. Schon einmal verlagerte Müller Stellen aus dem Bundesland in den Osten – subventioniert durch die öffentliche Hand. Um im Jahr 2003 an Fördergelder für einen Ausbau zu gelangen, versprach das Unternehmen Müller, in Leppersdorf 144 feste Stellen zu schaffen. Die EU-Kommission berücksichtigte dies ausdrücklich, als sie die öffentlichen Gelder für den Molkerei-Riesen bewilligte. Die Jobs entstanden. Kurz darauf entließ Müller in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen 165 Mitarbeiter.

joka mit dpa