Leipzig. Die Konsumgenossenschaft Leipzig will in diesem und im kommenden Jahr ihre Geschäftstätigkeit deutlich ausweiten. So wird im September die erste Filiale in Chemnitz eröffnet, wie Vorstandsmitglied Michael Faupel am Dienstag vor Journalisten sagte. 2018 soll eine Niederlassung in Halle (Saale) folgen, auch Jena (Thüringen) hat das Unternehmen in den Fokus genommen.

Für die Expansion und die Modernisierung bestehender Filialen will die Genossenschaft in diesem Jahr 3,7 Millionen Euro investieren. Im abgelaufenen Jahr machte der Konsum Leipzig in seinen derzeit insgesamt 65 Filialen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen einen Umsatz von 110 Millionen Euro (2015: 106 Millionen).

Von LVZ