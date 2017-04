Der Elektromaschinenhersteller VEM bekommt einen chinesischen Eigentümer. Das mittelständische Unternehmen hofft dadurch auf besseren Marktzugang in China. In Deutschland stellt VEM in Dresden, Wernigerode und Zwickau unter anderem elektrische Antriebssysteme, Spezialmotoren und Komponenten zur Energieerzeugung - etwa für Windräder - her.