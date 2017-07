Sangerhausen. Der insolvente Fahrradhersteller Mifa ist verkauft worden. Mit dem Unternehmer Stefan Zubcic wurde der Vertrag zur Übernahme des Werks unterzeichnet, wie Insolvenzverwalter Lucas Flöther am Donnerstag mitteilte. Der neue Eigentümer aus Coburg (Bayern) hatte vor drei Jahren den früheren „Trabi“-Hersteller Sachsenring aus Zwickau übernommen.

Zubcic kündigte an, die verbliebenen 130 Jobs bei Mifa zu erhalten. Das Unternehmen soll von Mifa Bike GmbH in Sachsenring Bike Manufaktur umbenannt werden. Mifa war zum zweiten Mal binnen zwei Jahren in Insolvenz gegangen. Anfang 2017 hatte die Firma 500 Beschäftigte.

LVZ