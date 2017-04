Leipzig. Mit diesem Giganten sollen Strecken nach Unwettern oder Unfällen schnell wieder beräumt sein: Am Mittwoch taufte die Deutsche Bahn einen neuen Notfallkran am Standort Leipzig-Engelsdorf auf den Namen „Leipzig“. 160 Tonnen Tragkraft hat das schwere Gerät, mit dem unter anderem entgleiste Wagen wieder in die Spur gesetzt werden können. Passender Beiname: Mammut.

Jeder der neuen Kranzüge bestehe aus insgesamt fünf Fahrzeugen, so die Bahn weiter. Neben dem eigentlichen Notfallkran rücken bei einer Havarie der Kranschutzwagen, ein Gegenlastwagen sowie für die arbeitenden Teams ein Schlaf- und Sanitärwagen sowie ein kombinierter Aufenthalts-, Werkstatt- und Energiewagen an.

MIt 160 Tonnen Tragkraft soll der Kranzug bei Havarien schnell die Strecke wieder frei machen. Quelle: André Kempner

Seit einigen Jahren investiert die DB Netz AG in neue Notfalltechnik. Davon profitiere auch Leipzig als traditionell wichtiger Standort, so die Bahn in einer Mitteilung. Auch in Wanne-Eickel im Westen Deutschlands und im hessischen Fulda ist solch Spezial-Technik stationiert. Das Unternehmen investiere 35 Millionen Euro in die Erneuerung der Schwergewichte.

Von Evelyn ter Vehn