Leipzig. In einer Studie hat das Preis- und Produktvergleichsportal billiger.de zwar nicht das Empfinden von Freude über Weihnachtsgeschenke untersucht, aber es hat die Top 30-Weihnachtsgeschenke analysiert. Dafür nutzte es die Suchanfragen von über 5 Millionen Produkten und wertete wie folgt: „Vorbei sind die Zeiten, in denen sich Kinder, Jugendliche oder der Partner auch über kleinste Weihnachtsgeschenke gefreut haben.“

Demnach sei Weihnachten „für Millionen von Bürgern nicht nur ein schönes, sondern auch ein teures Fest geworden“. Im Schnitt geben die Deutschen der Studie nach 292 Euro für eines der Top 30-Weihnachtsgeschenke aus.

Deutschland sei den Ergebnissen nach „ein Land der Technik-Freaks“, heißt es in der Mitteilung: Platz eins belegen nämlich Spielekonsolen wie die Playstation 4 oder das Nintendo 3DS XL. Im Schnitt 231 Euro nehmen die Deutschen für ein solches Weihnachtsgeschenk in die Hand. An zweiter Stelle der Top 30-Geschenke befinden sich vertragsfreie Handys, an dritter Lautsprecher. Auch Wifi- oder Fitness-Uhren sind beliebt: Sie sind der Untersuchung nach die viertliebsten Weihnachtsgeschenke der Deutschen. Auf Platz fünf folgen Espressomaschinen oder Kaffeevollautomaten, für die die Deutschen im Schnitt 659 Euro ausgeben.

Beliebt seien der Studie nach auch Großanschaffungen, die einem gesamten Haushalt zu Gute kommen. So kaufen die Deutschen an Weihnachten gerne Küchengeräte wie Backöfen, Kühlschränke oder Dunstabzugshauben. Auffällig sei laut billiger.de auch, dass die Deutschen an Weihnachten viel Tierfutter kaufen: Rund 42 Euro geben sie dafür aus.

