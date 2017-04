Leipzig/Floh-Seligenthal. Nach der Rettung aus der Insolvenz will das Ex-Unister-Portal fluege.de jetzt auch wieder Skier bauen. Bereits Ende Mai sollen die ersten „blauen Bretter“ in den Einsatz kommen. kündigte der neue Eigner des Portals, die tschechische Invia-Gruppe, gestern an. Hergestellt werden die Skier erneut im einstigen Germina-Werk in Floh-Seligenthal bei Schmalkalden. Dort hatte bereits der verstorbene Unister-Chef Thomas Wagner bis 2016 Skier als Werbeträger herstellen lassen.

„Mit dem Wiedereinstieg in die Sprungskiproduktion nehmen wir ein erfolgreiches Kapital aus der Geschichte von Fluege.de wieder auf“, sagte Balint Gyemant, Chef des neuen fluege.de-Betreibers Invia Flights Germany, der seit Anfang April in den früheren Unister-Räumen in Leipzig sitzt. „Die Wiederaufnahme dieses Engagements ist aber auch Teil unserer Strategie, zu alter Stärke zurückzufinden.“

Die Leipziger Unister-Gruppe hatte nach dem tödlichen Flugzeigabsturz Wagners im vergangen Jahr Insolvenz angemeldet. Am 1. April übernahm dann die tschechische Invia-Gruppe die Reiseportale wie fluege.de und ab-in-den urlaub.de.

Das Skigeschäft hatte Wagner bereits 2010 entdeckt. Mit einem Trick gelang es ihm, das bestehende Werbeverbot auf Skiern zu umgehen. Weil auf den Bretter nur der Name der HerstellerFirma fluege.de Skiproduktions GmbH, die fortan offiziell als Hersteller der Bretter auftrat. Wirklich poruziert wurden die Bretter beim Partner S.K.I. im einstigen Werk der DDR-Skimarke Germina in Thüringen. Unter den Athleten, die mit fluege.de-Ski sprangen, befanden sich zahlreiche Weltcup-, Olympia- und Vierschanzen-Tournee-Sieger, wie beispielsweise Andreas Wank, Thomas Diethart oder Martin Schmitt.

Den Ski-Vertrag hatte fluege.de kurz vor der Insolvenz im April 2016 gekündigt. Nach einem Jahr Pause sollen die blauen Bretter nun in den internationalen Wettbewerb zurückkehren. Partner ist erneut S.K.I. aus Thüringen. „Wir sind voll motiviert, die Tradition von fluege.de-Sprungski erfolgreich fortzusetzen“, sagte S.K.I.-Chef Georg Reichart nach dem erneuten Zuschlag. „Wir gehen davon aus, dass wir bis Ende Mai die ersten Ski im Einsatz sehen werden.“ Derzeit würden die neuen Skier noch getestet.

