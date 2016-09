Leipzig. Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens in der vergangenen Woche müssen jetzt bei Unister die ersten Mitarbeiter gehen. In einem Informationsschreiben an die Belegschaft teilte Insolvenzverwalter Lucas F. Flöther am Mittwoch mit, dass 100 Angestellten gekündigt wird. Es treffe Mitarbeiter über die gesamte Gruppe hinweg. Ein Sozialplan ist laut Flöther nicht vorgesehen. Für kommende Woche Mittwoch ist im Neuen Rathaus eine Belegschaftsversammlung geplant.

Flöther will mit diesem Schritt eine Restrukturierung im Unternehmen vorantreiben. Hintergrund ist das Bieterverfahren vor allem für die Reisesparte von Unister. Für den Bereich lägen derzeit sechs Angebote vor. Allerdings hätten die Interessenten hohe Risikoabschläge gefordert. „Das ist zum Teil Taktik, zum großen Teil aber auch begründet“, teilte der Insolvenzverwalter im Mitarbeiterschreiben mit. Er nannte dabei ein Beispiel: Für ein Großteil der Gesellschaften läge seit langem keine geprüfter Jahresabschlüsse vor. Auch die Verrechnungen zwischen den einzelnen Gesellschaften von Unister sei äußerst kompliziert und schwer nachzuvollziehen. Die Kostenstruktur spiele ebenfalls eine Rolle. Investoren schreckten diese Punkte ab und sie versuchen deshalb den Preis zu drücken.

Flöther hat aus diesem Grund die Reisesparte noch nicht verkauft. Nach der Restrukturierung des Internetriesen könne ein Kaufpreis ohne oder zumindest mit deutlich geringeren Abschlägen erzielt werden. Ziel sei eine Veräußerung zum tatsächlichen Unternehmenswert. Konkrete Zahlen nannte Flöther nicht.

Unister hatte nach dem tödlichen Absturz der Geschäftsgründer Thomas Wagner und Oliver Schilling die Insolvenz eingeleitet. Die übrigen Gesellschafter sind zerstritten und konnten sich nicht über eine gemeinsame Fortführung des Betriebes einigen.

Zu Beginn der Insolvenz waren beim Reisenbieter und –vermittler noch rund 1100 Mitarbeiter beschäftigt. Viele Angestellte, darunter hochqualifizierte Fachleute, haben inzwischen auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlassen und sind teils zur Konkurrenz gewechselt. Aktuell sind noch 840 Menschen bei Unister in Lohn und Brot. Es folgen die 100 Entlassungen. Ein weiterer Personalabbau sei zunächst nicht geplant, hieß es.

Matthias Roth