Leipzig. Am zweiten Tag im Unister-Prozess hat Ex-Finanzchef Daniel Kirchhof am Donnerstag jegliche Verantwortung von sich gewiesen. Er sei weder in die strittigen Praktiken bei der Besteuerung von Reiserücktrittsprodukten noch am sogenannten "Herunterbuchen" von 87.000 Flügen persönlich eingebunden und teilweise auch nicht eingeweiht gewesen, erklärte er in einer 90-minütigen Stellungnahme. "Ich selber sehe in allen Sachverhalten keinen strafrechtlichen Bezug zu meiner Person", so Kirchhof, dem unter anderem Steuerhinterziehung in Millionenhöhe und Computerbetrug vorgeworfen werden.

Stattdessen gab der 39-Jährige am Donnerstag Thomas Wagner, dem im Sommer 2016 verstorbenen Unister-Geschäftsführer, die alleinige Verantwortung für alle operativen Entscheidungen. Kirchhof beschrieb Wagner als beratungsresistenten Manager, der Entscheidungen teilweise im Alleingang getroffen habe und Ratschläge von Beratern missachtete. Verteidiger Arndt Hohnstädter untermauerte in einer verlesenen Stellungnahme, dass sein Mandant als 18-prozentiger Gesellschafter trotz seiner Tätigkeit als Finanzchef nicht in den operativen Bereich eingebunden gewesen sei. "Herr Kirchhof hatte keinerlei Generalvollmacht, für eines der Unternehmen zu handeln", so Hohnstädter.

Der 2015 im Streit mit Wagner ausgeschiedene Ex-Manager schilderte auch noch einmal, wie er am Tag der ersten Unister-Razzia im Dezember 2012 vom LKA in seinem Haus in Markkleeberg festgenommen wurde. "Ich saß gerade mit meinen Kindern und meiner Frau beim Frühstück, als es gegen 8 Uhr klingelte. Ich musste mich fast einmal kneifen, um zu verstehen, worum es geht. Ich konnte nicht glauben, was ich dort zu lesen bekam." Er habe von vielen der vorgeworfenen Sachverhalte im Detail erst später aus den Gerichtsakten erfahren.

Zum Vorwurf des Herunterbuchens argumentierte Kirchhof, dass es sich nicht um einen Betrug handeln könne. Es sei eine Art "nachträgliche Optimierung des Einkaufspreises" vorgenommen worden, die in der Branche absolut üblich sei. "Das Vorgehen wurde nicht von Unister erfunden. Daher gehe ich davon aus, dass es keine strafrechtliche Relevanz betrifft. Ansonsten hätte es für zahlreiche Anbieter weltweit gravierende Auswirkungen." Hohnstädter ergänzte, dass kein Kunde bei der Buchung erwartet habe, dass der durch ihn gebuchte Flug nachträglich billiger würde. "Es verwundert daher auch nicht, dass keiner der 87.000 Buchenden keine Strafanzeige stellte", so der Verteidiger.

Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden wirft Kirchhof und zwei Mitangeklagten unter anderem Steuerhinterziehung in Höhe von mehr als 7,6 Millionen Euro sowie Computerbetrug durch das Herunterbuchen vor. Mitangeklagt sind vor dem Landgericht Leipzig Holger Friedrich, der Leiter des Flugbereichs bei Unister, und Thomas Gudel, Ex-Finanzchef bei Travel 24. Am Mittag wurde die Verhandlung mit einer Befragung Kirchhofs fortgesetzt.

Ein ausführlicher Bericht vom zweiten Prozesstag folgt.

Robert Nößler