Leipzig. Die Krankenkasse Barmer GEK in Sachsen warnt vor hohen Belastungen junger Arbeitnehmer. Beschäftigte im Alter zwischen 16 und 30 Jahren seien im Freistaat 2016 mit Abstand am häufigsten krankgeschrieben gewesen, teilte die Kasse am Dienstag in Leipzig mit. Im Durchschnitt sei jeder der jungen Arbeitnehmer zweimal im Jahr aus gesundheitlichen Gründen arbeitsunfähig gewesen. Die 60- bis 64-Jährigen waren im Durchschnitt demnach nur einmal im Jahr krankgeschrieben. Für ihren Gesundheitsreport 2016 hat die Kasse eigenen Angaben zufolge Diagnosen, Rezepte und Krankschreibungen ausgewertet.

Grund für die Krankmeldungen junger Leute sind laut dem Report vor allem Atemwegsprobleme oder Magen-Darm-Beschwerden. Jedoch zeigten sich auch immer mehr Vorboten von chronischen Krankheiten. Demnach leiden 16 Prozent der 16- bis 30-Jährigen unter Rückenschmerzen. Bei fast einem Viertel von ihnen sei schon mindestens einmal eine psychische Erkrankung festgestellt worden.

Barmer-Landesgeschäftsführer Fabian Magerl forderte, bei den Gesundheitsrisiken junger Leute gegenzusteuern. „Wir leben in einer Arbeitswelt, die gekennzeichnet ist durch extremen Stress, Anzeichen von individuellem Burnout und psychischer sowie physischer Überforderung“, sagte Magerl. Dadurch würden auch die Auswirkungen einer ungesunden Lebensweise und mangelnder Bewegung früher sichtbar. „Diese Entwicklung ist besorgniserregend“, betonte Magerl.

LVZ