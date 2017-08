Fipronil-Skandal: Hier kaufen die Leipziger jetzt ihr Frühstücksei

Leipzig. Das Insektengift Fipronil wurde in mehr Eiern als bisher gedacht nachgewiesen, viele Eier sind deswegen aus dem Handel genommen worden. In einigen Supermärkten sind die Regale sehr. Besonders problematisch: Auch Lebensmittel, die aus Eiern hergestellt sind – wie zum Beispiel Mayonnaise – können belastet sein. Davon geht das Untersuchungsamt in Münster aus.

Ganz aufs Frühstücksei verzichten wollen viele Leipziger aber nicht. In der LVZ-Umfrage verraten sie, wo sie jetzt ihre unbelasteten Eier kaufen.

In einigen Eiern ist das Insektengift Fipronil nachgewiesen worden. Weil mehr Eier belastet waren als erwartet, sind ganze Supermarktregale leer. Die LVZ hat sich umgehört und gefragt, wo die Leipziger jetzt ihre Eier kaufen. Zur Bildergalerie

