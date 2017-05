Berlin/Dresden. Dresden ist neben Berlin der einzige Ort in Ostdeutschland, den die Österreicher im Plan haben. Die ganz in schwarz gehaltenen Hellö-Busse pendeln mehrmals am Tag von Wien über Prag und Dresden nach Berlin.

Die Strecke hatten die Österreicher im vergangenen Sommer mit ihrem Deutschland-Start ins Programm genommen. Wegen guter Nachfrage wurde die Zahl der Verbindungen im Februar verdoppelt: von zwei auf vier am Tag. Flixbus hält auf derselben Strecke mit sieben grünen Bussen pro Tag dagegen.

Bis Ende Juli fahren die Hellö-Busse weiter, hieß es. Ab August gehen sie dann im Flixbus-Netz auf. „Statt Parallelverkehren schaffen wir durch die Netzintegration mehr Reisemöglichkeiten“, kündigte Flixbus-Chef Jochen Engert an.

Das gilt auch für Sachsen. „Von Dresden können Wien, Prag und Berlin bereits mit dem Flixbus erreicht werden“, sagte Flixbus-Sprecherin Susanne Hintermayr auf Nachfrage. „Parallelverkehre werden reduziert und so das Angebot noch stärker an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet.“

Mittelfristig sollen die umlackierten Hellö-Busse auf neuen Linien zum Einsatz kommen. Die sollen in Österreich entstehen. „Wohin sie allerdings genau fahren, wird noch geplant“, fügte Flixbus-Sprecherin Hintermayr hinzu. „Es ist möglich, dass es neue Verbindungen nach Sachsen geben wird.“

Hellö war bisher die Fernbustochter der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB).

Von Frank Johannsen